Израильская армия разрушила в секторе Газа дом замглавы политбюро ХАМАС

Фото: Bashar Taleb / Keystone Press Agency / Global Look Press

ВВС Израиля нанесли удар по дому заместителя главы политбюро ХАМАС в секторе Газе Халиля аль-Хайи. Об этом со ссылкой на израильскую армию сообщает The Israel Times.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что дом использовался как «террористическая инфраструктура».

Ранее израильские силы разрушили высотное здание в Газе, которое использовала военная разведка ХАМАС. В многоэтажке также находились офисы некоторых СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press (AP). За несколько часов до атаки военные Израиля предупредили людей внутри здания об угрозе. ЦАХАЛ заявил, что палестинские силы намеренно размещают военные объекты по соседству с гражданским населением, чтобы использовать их как «живой щит».