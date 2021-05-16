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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС

Израиль нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС «Аль-Фаркаин» Халеда Манамары в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии (ЦАХАЛ).

«Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Аль-Фаркаин» террористической организации ХАМАС Халеда Манамары», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа.

Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

Ранее издание The Israel Times сообщило, что ЦАХАЛ нанес удар по дому заместителя главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи. По данным Армии обороны Израиля, это здание использовалось как «террористическая инфраструктура».

Также в субботу, 15 мая, израильские силы разрушили высотное здание в Газе, которое использовала военная разведка ХАМАС. В многоэтажке также находились офисы некоторых СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press (AP). За несколько часов до атаки военные Израиля предупредили людей внутри здания об угрозе. ЦАХАЛ указал, что ХАМАС специально размещает военные объекты по соседству с гражданским населением, чтобы использовать их как «живой щит».

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в мае после решения властей Израиля выселить ряд арабских семей в Иерусалиме. Это вызвало протесты и стало причиной столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в Иерусалиме.

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В ситуацию вмешался ХАМАС. Когда Израиль не исполнил его требования об отводе полиции, группировка начала обстрел ракетами. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.

Израиль ХАМАС сектор Газа
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