Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС
Израиль нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС «Аль-Фаркаин» Халеда Манамары в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии (ЦАХАЛ).
«Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Аль-Фаркаин» террористической организации ХАМАС Халеда Манамары», — говорится в сообщении.
Военные отметили, что Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа.
Ранее издание The Israel Times сообщило, что ЦАХАЛ нанес удар по дому заместителя главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи. По данным Армии обороны Израиля, это здание использовалось как «террористическая инфраструктура».