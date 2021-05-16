Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС

Также в субботу, 15 мая, израильские силы разрушили высотное здание в Газе, которое использовала военная разведка ХАМАС. В многоэтажке также находились офисы некоторых СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera и агентства Associated Press (AP). За несколько часов до атаки военные Израиля предупредили людей внутри здания об угрозе. ЦАХАЛ указал, что ХАМАС специально размещает военные объекты по соседству с гражданским населением, чтобы использовать их как «живой щит».

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в мае после решения властей Израиля выселить ряд арабских семей в Иерусалиме. Это вызвало протесты и стало причиной столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в Иерусалиме.

В ситуацию вмешался ХАМАС. Когда Израиль не исполнил его требования об отводе полиции, группировка начала обстрел ракетами. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.