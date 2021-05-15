Израильская армия разрушила многоэтажку в секторе Газа

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось с уличных столкновений в Иерусалиме между арабскими протестующими и израильской полицией. В ситуацию вмешался ХАМАС, когда Израиль не исполнил его требования об отводе полиции, группировка начала обстреливать Израиль ракетами. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила часть снарядов, однако некоторые достигли цели.

В ответ ЦАХАЛ атаковал сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия палестинцев и пообещал, что ХАМАС и другие группировки «заплатят высокую цену» за ракетные обстрелы Израиля.