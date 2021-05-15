Израильская армия разрушила многоэтажку в секторе Газа
Израильская армия разрушила высотное здание в Газе, которое использовала военная разведка группировки ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС). Об этом сообщает The Israel Times со ссылкой на израильских военных.
«Террористическая группа ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в сердце гражданских районов сектора Газа», — заявил ЦАХАЛ.
В атакованной Израилем высотке также находились офисы некоторых СМИ, в том числе телеканала Al Jazeera. По утверждению израильской стороны, ХАМАС использовал их наличие как живой щит. ЦАХАЛ отметил, что находившихся в здании предупредили об атаке заранее, чтобы они успели его покинуть.