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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС заявил о запуске нескольких десятков ракет в сторону Тель-Авива

Фото: Bashar Taleb / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Bashar Taleb / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива. Об этом сообщила палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

Ракеты были запущены в 13:30 по местному времени (совпадает с московским) в ответ на последнею атаку Израиля, в результате которой погибли десять человек, восемь из них — несовершеннолетние, передает радиостанция.

ХАМАС связал провал посредников по перемирию в Газе с позицией Израиля
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Фото:Khalil Hamra / AP

Накануне руководитель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что они готовы прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов.

Также среди условий представитель ХАМАС назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса. Государство должно позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы, считает он. При этом посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет, добавил Машаль.

Конфликт между Израилем и ХАМАС возобновился 10 мая, после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме и последовавших за этим протестов.

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На фоне протестов ХАМАС начал ракетные обстрелы территорий Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбардировки сектора Газа. Кроме того, израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных представителей военной разведки организации.

По данным ЮНИСЕФ, в результате конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле, также есть пострадавшие.

ХАМАС Израиль Палестина сектор Газа военный конфликт
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