ХАМАС заявил о запуске нескольких десятков ракет в сторону Тель-Авива

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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива. Об этом сообщила палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

Ракеты были запущены в 13:30 по местному времени (совпадает с московским) в ответ на последнею атаку Израиля, в результате которой погибли десять человек, восемь из них — несовершеннолетние, передает радиостанция.

Накануне руководитель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что они готовы прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов.

Также среди условий представитель ХАМАС назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса. Государство должно позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы, считает он. При этом посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет, добавил Машаль.