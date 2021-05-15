Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности Общество, 08:02 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:50 ЮНИСЕФ назвал число погибших из-за палестино-израильского конфликта детей Политика, 07:39 Макрону написали третье письмо о провале безопасности во Франции Политика, 07:24 Российский бизнесмен и дочь депутата подали на развод в суд Лондона Общество, 07:01 Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму Общество, 07:00 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 06:58 Вирусологи оценили влияние майских выходных на ситуацию с COVID в Москве Общество, 06:26 В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса Общество, 06:08 В США вспомнили о России в бюллетене о внутренних угрозах Общество, 06:03 Зеленский подпишет указ о создании кибервойск на Украине Политика, 05:28 Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 05:11 Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса в России Экономика, 05:04 Китай впервые успешно посадил космический аппарат на Марс Технологии и медиа, 04:18
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

ЮНИСЕФ назвал число погибших из-за палестино-израильского конфликта детей

Из-за конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС погибли погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле. Об этом сообщила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, передает «РИА Новости».

«Согласно сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, 34 ребенка были убиты в секторе Газа с 10 мая. Таким образом, только за последние четыре дня было убито 34 палестинских ребенка, что является огромным числом. Также [погибли] двое детей в Израиле», — сказала Тума.

Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

Кроме того, к 14 мая пострадали 35 школ в секторе Газа и три школы в Израиле, говорится в Twitter ЮНИСЕФ.

Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС разгорелся 10 мая, после решения израильских властей выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме и последовавшими за этим протестами. 10 мая группировка нанесла серию ракетных ударов по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал обстрелы сектора Газа.

12 мая генсек ООН Антониу Гутериш сообщал, что в ходе конфликта погибли более 50 палестинцев и шестеро израильтян. 14 мая минздрав Палестины заявил о 126 погибших.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла
погибшие Палестина Израиль ЮНИСЕФ
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Путин заявил о близости к России конфликта между Израилем и Палестиной
Политика
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 119 палестинцев
Политика
Росавиация посоветовала авиакомпаниям облетать район Палестины и Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter