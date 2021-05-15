ЮНИСЕФ назвал число погибших из-за палестино-израильского конфликта детей

Из-за конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС погибли погибли 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле. Об этом сообщила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, передает «РИА Новости».

«Согласно сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, 34 ребенка были убиты в секторе Газа с 10 мая. Таким образом, только за последние четыре дня было убито 34 палестинских ребенка, что является огромным числом. Также [погибли] двое детей в Израиле», — сказала Тума.

Кроме того, к 14 мая пострадали 35 школ в секторе Газа и три школы в Израиле, говорится в Twitter ЮНИСЕФ.

Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС разгорелся 10 мая, после решения израильских властей выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме и последовавшими за этим протестами. 10 мая группировка нанесла серию ракетных ударов по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал обстрелы сектора Газа.