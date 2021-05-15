В принявшей учеников казанской гимназии № 175 школе усилили охрану

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После стрельбы в казанской гимназии № 175, в ходе которой погибли девять человек, учеников образовательного учреждения временно перевели в школу № 174. Об этом сообщила замдиректора школы Резеда Харисова, передает ТАСС.

По ее словам, в связи с этим охрана в школе была усилена, в том числе и за счет сотрудников Росгвардии.

«После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников», — рассказала Харисова.

Она также отметила, что школа № 174 оснащена металлоискателем, магнитной пленкой, кнопками тревожности, 18-ю камерами, из них семь расположены по периметру и 11 — внутри школы. Кроме того, за счет внебюджетных средств школу охраняет частное охранное предприятие.