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Стрельба в школе в Казани ,  
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В казанской школе сообщили об отказе от частной охраны три года назад

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В школе № 175 в Казани, где сегодня утром произошла стрельба, частная охрана отсутствовала уже три года, однако в заведении была установлена тревожная кнопка и работала вахтерша. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на слова замдиректора школы Галины Ухвановой.

«В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад», — сказала она.

Замдиректора школы также добавила, что в этом году деньги на охрану с родителей не собирали, а услуги прошлой охранной фирмы были оплачены в полном объеме.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram написал, что «охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала». По его словам, в учебном заведении была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО (Пунктом централизованной охраны). Этим Хинштейн объяснил прибытие на место первыми сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

В министерстве образования Татарстана отказались ответить на вопрос РБК по поводу охраны в школе. «Без комментариев», — заявили в пресс-службе ведомства.

РБК также отправил запрос директору казанской гимназии № 175 Амине Валеевой.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани молодой человек принес в школу оружие и открыл стрельбу по школьникам и сотрудникам школы. Как сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова, в результате стрельбы были убиты восемь человек (семь детей и учитель). Еще три взрослых и 18 детей пострадали, шесть детей находятся в реанимации.

Нападавшего задержали, сообщили позднее в МВД. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, ему 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.

Следственный комитет по факту стрельбы в школе возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), которое предполагает пожизненное лишение свободы в виде максимального наказания. «Нападавший задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения», — сообщил СК.

Президент России Владимир Путин после стрельбы поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Наличие тревожной кнопки в учебных заведениях является обязательным и предусмотрено постановлением правительства от 2 августа 2019 года. В документе уточняется, что Росгвардия обязана осуществить подключение этих «средств передачи» к своим ПЦО и организовать реагирование.

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