В казанской школе сообщили об отказе от частной охраны три года назад

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В школе № 175 в Казани, где сегодня утром произошла стрельба, частная охрана отсутствовала уже три года, однако в заведении была установлена тревожная кнопка и работала вахтерша. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на слова замдиректора школы Галины Ухвановой.

«В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад», — сказала она.

Замдиректора школы также добавила, что в этом году деньги на охрану с родителей не собирали, а услуги прошлой охранной фирмы были оплачены в полном объеме.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram написал, что «охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала». По его словам, в учебном заведении была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО (Пунктом централизованной охраны). Этим Хинштейн объяснил прибытие на место первыми сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.