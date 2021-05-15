Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса в России

Закупочная стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 в России колеблется от 842 руб. до 866,81 руб., передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

В ведомстве указали, что самый дешевый препарат — «ЭпиВакКорона» производства Центра «Вектор». Его закупочная цена составляет 842 руб. за дозу. При этом в начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла о снижении стоимости этой вакцины до 421 руб.

«КовиВак» производства Центра им. М.П. Чумакова стоит 866 руб. В конце марта ФАС указывала, что стоимость одной ампулы составит 433 руб.

Самая высокая закупочная цена у «Спутника V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи — 866,81 руб. за дозу. Стоимость вакцины «Спутник лайт» пока не утверждена.