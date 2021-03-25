Власти назвали предельную цену на третью вакцину от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Как следует из материалов на сайте ведомства, она составит 4 330 руб.

«ФАС России сообщает о том, что <...> вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.», — говорится в сообщении.

Цена 4 330 руб. — это предельная цена за одну упаковку вакцины «КовиВак» из десяти ампул по 0,5 мл. Каждая ампула — это одна доза препарата.

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