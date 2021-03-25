Пандемия коронавируса , 25 мар, 11:27
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Власти назвали предельную цену на третью вакцину от COVID
Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Как следует из материалов на сайте ведомства, она составит 4 330 руб.
«ФАС России сообщает о том, что <...> вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.», — говорится в сообщении.
Цена 4 330 руб. — это предельная цена за одну упаковку вакцины «КовиВак» из десяти ампул по 0,5 мл. Каждая ампула — это одна доза препарата.
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