В Центре Гамалеи назвали сроки регистрации назальной вакцины от COVID-19

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Клинические исследование интерназальной вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Н.Ф. Гамалеи, начнутся в конце 2021 — начале 2022 года, зарегистрировать препарат планируется в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

«Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — сказал Гинцбург.

По его словам, Центр им. Гамелеи проводит работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от коронавируса.

Центр разработал вакцину «Спутник V», зарегистрированную в России в августе и одобренную к применению уже в 65 странах, а также однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», ее зарегистрировали в начале мая.