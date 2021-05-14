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Роскомнадзор заявил о готовности Twitter удалить запрещенный контент

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Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Twitter объявил о выполнении требований по удалению запрещенного в России контента. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию», — говорится в сообщении.

Регулятор по истечении 15 мая проведет проверку, по итогам которой примет решение о продлении действующих или принятии иных мер.

РБК направил запрос в пресс-службу Twitter.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Роскомнадзор в начале марта обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. По данным ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила почти 3 тыс. материалов с запрещенной информацией (материалы на тему самоубийств, материалы с порнографическими изображениями детей и подростков и материалы об изготовлении и использовании наркотических средств).

Регулятор 10 марта заявил о замедлении работы Twitter на территории России и пригрозил блокировкой.

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В начале апреля Таганский суд города Москвы трижды штрафовал Twitter на общую сумму 8,9 млн руб. за систематическое неудаление противоправной информации. Позже суд пригрозил соцсети новыми штрафами в размере 24 млн руб., если она продолжит отказываться удалять данные по требованию Роскомнадзора.

Twitter Роскомнадзор Россия запрещенный контент
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