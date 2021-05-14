Роскомнадзор заявил о готовности Twitter удалить запрещенный контент

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Twitter объявил о выполнении требований по удалению запрещенного в России контента. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию», — говорится в сообщении.

Регулятор по истечении 15 мая проведет проверку, по итогам которой примет решение о продлении действующих или принятии иных мер.

РБК направил запрос в пресс-службу Twitter.