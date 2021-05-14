Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 13:50
Зеленский ввел санкции против 557 воров в законе Политика, 18:16 Компания основателя Twitter отказалась от покупки биткоинов в будущем Крипто, 18:15 В Челябинске из-за жары поручили раньше подготовить к открытию пляжи Общество, 17:58 Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы Общество, 17:46 Мать теннисиста Рублева опровергла обвинения в избиении спортсменки Спорт, 17:45 «Матч ТВ» добился блокировки сайта 4PDA из-за нарушения авторских прав Технологии и медиа, 17:43 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 17:42 Компания MSI представила обновленную модель игрового ноутбука Пресс-релиз, 17:41 В Подмосковье школьники прошли маршем с игрушечными автоматами Общество, 17:39 Часть продавцов недвижимости освободят от уплаты налогов Недвижимость, 17:34 В ЯНАО из-за аварии разлилось 3 тыс. куб. м нефти Общество, 17:22 Как цифровизация снижает затраты на ДМС для страховщиков и их клиентов Pro, 17:14 В РФПИ назвали дату поставки второй партии «Спутника V» в Индию Общество, 17:11 Генпрокурор Чехии подал в отставку на фоне дела о взрывах во Врбетице Политика, 17:02
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что рост заболеваемости COVID-19 говорит о начале третьей волны пандемии в России. Об этом он сообщил в видео, которое размещено в Telegram.

«Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны», — сказал Мясников.

Врач полагает, что пандемия развивается волнообразно: в течение трех месяцев заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, далее следуют три спокойных месяца, а затем все повторяется заново. По его словам, к маю подошло время для нового роста числа заболевших.

Мясников подчеркнул, что помимо соблюдения мер индивидуальной профилактики населению необходимо вакцинироваться. Он рассказал, что, хотя другие страны в отличие от России очень строго соблюдают меры предосторожности — носят маски, респираторы, вводят локдауны, — «их это не спасло».

«Все равно цифры смертности и заболеваемости слишком высоки. <…> Надеяться реально можно только на вакцинацию», — заключил доктор.

Вирусологи назвали способы избежать третьей волны коронавируса
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

14 мая в Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 3818 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что более чем на 1 тыс. превышает показатель предыдущего дня. Это также новый рекорд заражений с 30 апреля.

Комментируя данные о росте числа заболевших, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию «достаточно напряженной». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока не считает рост заболеваемости COVID-19 в Москве критическим, хотя отметил, что уровень «достаточно большой».

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования» заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний дают основания говорить о третьей волне. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, а сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала она.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда назвал эти опасения преждевременными.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Доктор пандемия коронавирус заболеваемость
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Вирусологи назвали способы избежать третьей волны коронавируса
Общество
Оперштаб счел «абсолютно неверными» данные о третьей волне COVID в России
Общество
Bloomberg сообщил о начале третьей волны COVID-19 в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter