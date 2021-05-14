Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

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Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что рост заболеваемости COVID-19 говорит о начале третьей волны пандемии в России. Об этом он сообщил в видео, которое размещено в Telegram.

«Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны», — сказал Мясников.

Врач полагает, что пандемия развивается волнообразно: в течение трех месяцев заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, далее следуют три спокойных месяца, а затем все повторяется заново. По его словам, к маю подошло время для нового роста числа заболевших.

Мясников подчеркнул, что помимо соблюдения мер индивидуальной профилактики населению необходимо вакцинироваться. Он рассказал, что, хотя другие страны в отличие от России очень строго соблюдают меры предосторожности — носят маски, респираторы, вводят локдауны, — «их это не спасло».