Вирусологи назвали способы избежать третьей волны коронавируса

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Избежать третьей волны COVID-19 помогут вакцинация, а также соблюдение людьми коронавирусных ограничений и избежание мест, где можно заразиться. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

«Очевидно, что необходимо вакцинироваться. Тем более, что сейчас можно выбирать из нескольких разных вакцин. Необязательно тратить деньги на определение уровня антител, нужно просто вакцинироваться и «забыть» об этом», — сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, нужно продолжать соблюдать эпидемиологические меры: социальное дистанцирование, защищать себя и окружающих.

С мнением о том, что прививка — один из основных факторов, способных помочь не допустить появления третьей волны пандемии, согласился и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вакцинироваться, безусловно, надо. Если кто-то хочет проверить антитела, чтобы «лишний раз шприцем в него не тыкали», — это можно сделать, но не обязательно. Ведь наличие антител не находится в конфликте с вакциной. Никакого вреда не последует, если человек, имея антитела, даже высокие, сделает прививку. Те, кто не хочет делать тесты, могут просто привиться. Это ключевой фактор, остальные — вторичны», — подчеркнул он.