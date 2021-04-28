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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи назвали способы избежать третьей волны коронавируса

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Избежать третьей волны COVID-19 помогут вакцинация, а также соблюдение людьми коронавирусных ограничений и избежание мест, где можно заразиться. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

«Очевидно, что необходимо вакцинироваться. Тем более, что сейчас можно выбирать из нескольких разных вакцин. Необязательно тратить деньги на определение уровня антител, нужно просто вакцинироваться и «забыть» об этом», — сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, нужно продолжать соблюдать эпидемиологические меры: социальное дистанцирование, защищать себя и окружающих.

С мнением о том, что прививка — один из основных факторов, способных помочь не допустить появления третьей волны пандемии, согласился и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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«Вакцинироваться, безусловно, надо. Если кто-то хочет проверить антитела, чтобы «лишний раз шприцем в него не тыкали», — это можно сделать, но не обязательно. Ведь наличие антител не находится в конфликте с вакциной. Никакого вреда не последует, если человек, имея антитела, даже высокие, сделает прививку. Те, кто не хочет делать тесты, могут просто привиться. Это ключевой фактор, остальные — вторичны», — подчеркнул он.

Также специалист отметил, что для массовых мероприятий и поездок за границу пока не время. «Это печально и ограничивает наши устремления и возможности, но ситуация это диктует. В ночные клубы, как и любые места, где много народа, места, которые плохо проветриваются, тоже ходить не стоит. Закрытые и плохо проветриваемые места — опасные, их надо избегать», — уточнил Аграновский.

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Вирусолог добавил, что квартиру стоит проветривать чаще, то же самое стоит делать при посещении пожилых родственников. «Чем более спертый воздух, тем больше шансов, что вирус передастся бабушке. Это плохо, заболевание опасное», — резюмировал Аграновский.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России, «вероятно, будет». Однако она будет значительно слабее, чем осенью и весной 2020 года, отметил он. При этом Греф подчеркнул, что темпы вакцинации в этой ситуации являются критически важными.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7,8 тыс. новых случаев коронавируса, в последний раз меньше 8 тыс. заболевших обнаруживали 27 сентября. Общее число заболевших в стране за весь период приблизилось к 4,8 млн.

новости коронавирус пандемия вирус вакцинация
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