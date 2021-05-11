Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Напавшие на школу № 175 в Казани вначале устроили взрыв, после чего открыли стрельбу. Об этом ТАСС сообщила школьница, которая оказалась очевидицей событий.

«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы», — рассказала она. По словам ученицы, ее класс эвакуировали через черный ход спустя несколько минут после начала стрельбы.

О том, что злоумышленники устроили взрыв в школе, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. «Наблюдается сильный дым», — добавил собеседник агентства.

Учитель русского языка одного из восьмых классов рассказал местному агентству tatar-inform, что в начале второго урока они услышали звуки взрывов.