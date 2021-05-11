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Стрельба в школе в Казани ,  
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Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Напавшие на школу № 175 в Казани вначале устроили взрыв, после чего открыли стрельбу. Об этом ТАСС сообщила школьница, которая оказалась очевидицей событий.

«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы», — рассказала она. По словам ученицы, ее класс эвакуировали через черный ход спустя несколько минут после начала стрельбы.

О том, что злоумышленники устроили взрыв в школе, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. «Наблюдается сильный дым», — добавил собеседник агентства.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Учитель русского языка одного из восьмых классов рассказал местному агентству tatar-inform, что в начале второго урока они услышали звуки взрывов.

«Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», — добавил он.

Стрельба произошла утром 11 мая. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что на учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать. По данным ТАСС и «РИА Новости», речь идет о подростке 17 лет. «Интерфакс» уточнил, что еще один подозреваемый может все еще находиться в школе, на третьем этаже.

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В результате стрельбы в казанской школе № 175, по последним данным, погибли девять человек, еще 13 человек госпитализированы.

взрыв Казань Школа стрельба
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В Казани госпитализировали 13 человек после стрельбы в школе
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Девять человек погибли при стрельбе в казанской школе
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