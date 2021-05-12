За сообщение о подготовке взрыва в школе в Крыму возбудили уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ

Дело было возбуждено в отношении жителя республики, разместившего в соцсетях информацию о подготовке взрыва в одном из крымских лицеев. Об этом сообщается на сайте местного СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры», — указано в сообщении.

Дело заведено по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По информации СК, размещая ложную информацию в соцсети, мужчина действовал из хулиганских побуждений. Когда информация о взрыве не подтвердилась и подозреваемый был задержан, он заявил о желании «проверить оперативность действий силовых структур».

Также отмечается, что предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, при обыске не обнаружено. У подозреваемого была изъяты компьютерная техника и электронные носители.