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За сообщение о подготовке взрыва в школе в Крыму возбудили уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Дело было возбуждено в отношении жителя республики, разместившего в соцсетях информацию о подготовке взрыва в одном из крымских лицеев. Об этом сообщается на сайте местного СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры», — указано в сообщении.

Дело заведено по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По информации СК, размещая ложную информацию в соцсети, мужчина действовал из хулиганских побуждений. Когда информация о взрыве не подтвердилась и подозреваемый был задержан, он заявил о желании «проверить оперативность действий силовых структур».

Также отмечается, что предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, при обыске не обнаружено. У подозреваемого была изъяты компьютерная техника и электронные носители.

В Крыму за сообщение о подготовке взрыва в школе задержали мужчину
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Фото:Никита Попов / РБК

Фигурант уголовного дела был задержан утром 12 мая в Крыму. Собеседник РБК тогда уточнил, что задержанный написал в одной из соцсетей, что он «хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей».

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Днем ранее в Казани 19-летний выпускник гимназии № 175 Ильназ Галявиев совершил на нее вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек. Семь из них — дети, двое — взрослые. В связи с инцидентом 12 мая в регионе объявили днем траура, а власти республики взяли на себя организацию похорон.

Крым Школа уголовное дело телефонный терроризм
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