Кремль пообещал продолжить работу по регулированию оборота оружия

Российские власти продолжат работу по совершенствованию оборота гражданского оружия, начатую после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов представил президенту России Владимиру Путину предложения по ужесточению требований к получению гражданского оружия.

«Работа будет продолжаться», — отметил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле предложенные меры достаточными или их будут совершенствовать.

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