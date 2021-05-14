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Политика ,  
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Пентагон не стал комментировать инцидент с американской колонной в Сирии

Пентагон
Пентагон (Фото: pixabay.com)

Пентагон отказался комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооруженных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства США Джессику Макналти.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — сказала Макналти.

Накануне в Минобороны России сообщили, что военная полиция Вооруженных сил страны остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники.

Российские военные остановили американскую колонну в Сирии
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Бронеавтомобили типа MRAP

Ведомство пояснило, что колонна, состоявшая из шести бронеавтомобилей типа MRAP, передвигалась по несогласованному маршруту без предварительного уведомления.

Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что возглавляемая США коалиция стала активнее перемещать военную технику на востоке Сирии. Он говорил, что присутствие воинских контингентов коалиции в регионе противоречит нормам международного права, а также наносит «серьезный ущерб перспективам политического урегулирования».

Вашингтон в свою очередь также обвинял Москву в неоднократном нарушении условий соглашения по предотвращению конфликтов на северо-востоке Сирии. Так, в начале мая в Пентагоне заявили, что Россия не уведомляла США о действиях своих патрулей и переброске дополнительной техники. Российское посольство в Соединенных Штатах ответило на это, что военное присутствие самих американцев в Сирии незаконно, а потому они не вправе критиковать «законные действия российских Вооруженных сил».

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