Пентагон не стал комментировать инцидент с американской колонной в Сирии

Пентагон (Фото: pixabay.com)

Пентагон отказался комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооруженных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства США Джессику Макналти.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — сказала Макналти.

Накануне в Минобороны России сообщили, что военная полиция Вооруженных сил страны остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники.

Ведомство пояснило, что колонна, состоявшая из шести бронеавтомобилей типа MRAP, передвигалась по несогласованному маршруту без предварительного уведомления.