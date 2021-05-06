Посольство России напомнило США о незаконности их присутствия в Сирии

Посольство России в США напомнило, что военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического представительства в Twitter.

«Таким образом, США не имеют права критиковать законные действия российских Вооруженных сил, которые действуют в Сирии по приглашению правительства», — говорится в сообщении.

США обвинили Россию в неоднократном нарушении условий соглашения по предотвращению конфликтов на северо-востоке Сирии. Исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны Шон О Доннелл в своем докладе конгрессу привел в качестве примера то, что Россия не сообщала США о действиях своих патрулей и переброске дополнительной техники. Тем не менее это не представляет никакой угрозы для возглавляемой США коалиции в Сирии, отмечается в докладе.