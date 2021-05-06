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Посольство России напомнило США о незаконности их присутствия в Сирии

Посольство России в США напомнило, что военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического представительства в Twitter.

«Таким образом, США не имеют права критиковать законные действия российских Вооруженных сил, которые действуют в Сирии по приглашению правительства», — говорится в сообщении.

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США обвинили Россию в неоднократном нарушении условий соглашения по предотвращению конфликтов на северо-востоке Сирии. Исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны Шон О Доннелл в своем докладе конгрессу привел в качестве примера то, что Россия не сообщала США о действиях своих патрулей и переброске дополнительной техники. Тем не менее это не представляет никакой угрозы для возглавляемой США коалиции в Сирии, отмечается в докладе.

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Фото:Abdalrhman Ismail / Reuters

В Пентагоне считают, что российская сторона добивается того, чтобы американские военные оставили Сирию.
Москва неоднократно говорила о том, что российские военные находятся в республике законно, тогда как Соединенные Штаты не получали разрешения Дамаска на отправку своих сил.

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