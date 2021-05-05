США заявили о нарушении Россией соглашения по деэскалации в Сирии

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Российские военные в течение первых трех месяцев 2021 года неоднократно нарушали условия соглашения по предотвращению конфликтов с возглавляемой США антитеррористической коалицией на северо-востоке Сирии. Однако никакой угрозы для коалиции эти действия не представляли, говорится в докладе конгрессу США исполняющего обязанности генерального инспектора Минобороны Соединенных Штатов Шона О Доннелла.

В частности, в докладе говорится о том, что Россия не ставила США в известность касательно действий патрулей в северо-восточной части Сирии и переброски дополнительной техники. Как считают в Пентагоне, Москва стремится вынудить американских военных покинуть страну.

При этом в Минобороны США полагают, что Россия предпринимает недостаточные усилия для борьбы с оставшимися в Сирии отрядами «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Хотя в течение февраля-марта российская авиация неоднократно наносила удары по позициям боевиков в пустынных районах в провинциях Алеппо, Хама и Ракка, полностью сломить сопротивление террористов, укрывающихся в пещерах и бункерах, правительственной армии, которую поддерживают ВКС России, пока не удалось.

В Москве неоднократно подчеркивали, что российские военные находятся в Сирии по приглашению законного правительства, тогда как США не получали разрешения от Дамаске на отправку своих военных в эту страну.