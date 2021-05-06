Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии

Возглавляемая США коалиция стала активнее перемещать военную технику на востоке Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов, передает «РИА Новости».

«Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил <...> коалиции», — сказал он.

Контр-адмирал отметил, что присутствие воинских контингентов коалиции в регионе незаконно и противоречит нормам международного права. Кроме того, оно наносит «серьезный ущерб перспективам политического урегулирования».

По мнению Карпова, Сирия сама может справиться с террористами на своей территории. Он добавил, что Пентагон наращивает военное присутствие в Заевфратье на фоне тяжелой социально-экономической ситуации, которую спровоцировали санкции США.