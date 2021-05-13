Российские военные остановили американскую колонну в Сирии

Бронеавтомобили типа MRAP (Фото: Michal Krumphanzl / ТАСС)

Патруль российской военной полиции остановил колонну из шести военных бронеавтомобилей США на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон Минобороны России, поступившем в РБК.

«Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года в Сирии произошел инцидент между американскими военными и российским патрулем. Как сообщал телеканал CNN, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль, в результате чего экипаж последнего получил травмы. Позже власти США обвинили Россию в провоцировании ДТП. В ответ российский Генштаб сообщил, что предупредил международную коалицию о проезде своей колонны и блокировка пути была необоснованна.