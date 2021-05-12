В Минобороны сообщили об уничтожении более 300 террористов в Сирии

Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля уничтожили 338 террористов, а также свыше 80 объектов и укрытий террористов, которые находились на территории Сирии. Об этом сообщил РБК представитель российской группировки войск в Сирии.

«С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий», — сказал представитель группировки войск.

По данным ведомства, военными было обнаружено 26 схронов, более 21,5 т боеприпасов, а также семь т материальных средств и другого имущества террористов. Также представитель отметил, что в результате спецопераций были предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных граждан.

В начале мая исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны США Шон О Доннелл в докладе Конгрессу сообщил, что российские военные в течение первых трех месяцев 2021 года неоднократно нарушали условия соглашения по предотвращению конфликтов с возглавляемой США антитеррористической коалицией на северо-востоке Сирии.