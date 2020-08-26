Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

Несколько военных США пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как передает канал, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль, чей экипаж получил травмы, «похожие на сотрясение мозга». Такое же число пострадавших и тот же диагноз называет Politico, ссылаясь на черновик заявления Пентагона и на слова своего источника.

Собеседник CNN отметил, что инцидент произошел 25 августа на востоке страны в установленной зоне безопасности, где действуют силы США, российская сторона ранее обязалась прекратить свои операции в этом районе.

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