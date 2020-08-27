Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

Американских военных предупредили о российском патруле в Сирии, но они все равно пытались его блокировать, указало Минобороны. Ранее США заявили, что это российские военные спровоцировали ДТП

Военная полиция России в Сирии (Фото: Сергей Новиков / ТАСС)

Международная коалиция была предупреждена о том, что в Сирии пройдет российская колонна. Об этом во время телефонных переговоров с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

«Начальником Генерального штаба <...> генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции», — указано в сообщении ведомства.

Несмотря на это, по словам Герасимова, американские военные пытались блокировать российский патруль. «В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — говорится в сообщении.

Инцидент с российским патрулем и военными США в Сирии произошел 25 августа. Как утверждал CNN, машина российских военнослужащих врезалась в американский автомобиль, в результате чего экипаж последнего получил травмы. По словам источника телеканала, столкновение произошло в установленной зоне безопасности, в которой действуют силы США, а российская сторона обязалась прекратить операции.