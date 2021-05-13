Мальдивы одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

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Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которое есть в распоряжении РБК.

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.

Документ об одобрении использования «Спутника V» на Мальдивах также опубликован на сайте Министерства здравоохранения страны.

В конце апреля применение «Спутника V» одобрили власти Албании. Кроме того, вакцина зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Азербайджане, Индии, в Турции и других странах.