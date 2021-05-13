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Пандемия коронавируса ,  
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Мальдивы одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которое есть в распоряжении РБК.

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.

Документ об одобрении использования «Спутника V» на Мальдивах также опубликован на сайте Министерства здравоохранения страны.

Словакия начнет применять «Спутник V» с июня
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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В конце апреля применение «Спутника V» одобрили власти Албании. Кроме того, вакцина зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Азербайджане, Индии, в Турции и других странах.

В октябре прошлого года РФПИ подал заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об ускоренном одобрении и переквалификации вакцины «Спутник V». В начале мая в ВОЗ заявили, что оценка качества российского препарата будет дана в конце июня или в июле.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
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