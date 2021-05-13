Словакия начнет применять «Спутник V» с июня

Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня, заявил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский. Об этом сообщает телеканал ТАЗ.

«Я предполагаю, что мы включим ее в программу вакцинации в начале июня» — отметил он.

Министр указал, что у Словакии есть подписанное соглашение с российской стороной, теперь республика должна оплатить поставку вакцины.

Решение об использовании российского препарата будет согласовано с государственным институтом контроля за лекарственными средствами. Ленгварский заявил, что результаты тестирования вакцины из Венгрии достаточно убедительны, и у властей нет возражений. По его словам, сейчас решаются вопросы логистики и создания сети центров вакцинации. По плану, на это уйдет от одной до двух недель.