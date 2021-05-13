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Пандемия коронавируса ,  
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Словакия начнет применять «Спутник V» с июня

Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня, заявил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский. Об этом сообщает телеканал ТАЗ.

«Я предполагаю, что мы включим ее в программу вакцинации в начале июня» — отметил он.

Министр указал, что у Словакии есть подписанное соглашение с российской стороной, теперь республика должна оплатить поставку вакцины.

Власти Словакии пообещали начать вакцинацию «Спутником V» в ближайшие дни
Общество
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Решение об использовании российского препарата будет согласовано с государственным институтом контроля за лекарственными средствами. Ленгварский заявил, что результаты тестирования вакцины из Венгрии достаточно убедительны, и у властей нет возражений. По его словам, сейчас решаются вопросы логистики и создания сети центров вакцинации. По плану, на это уйдет от одной до двух недель.

Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, которая зарегистрировала «Спутник V» без одобрения европейского регулятора. Братислава договорилась с Москвой о закупке 2 млн доз вакцины.

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Однако позже Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал эту партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, что получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Венгерская лаборатория проверила препараты из этой партии и установила надежность полученной вакцины.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Словакия вакцина коронавирус Спутник V
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