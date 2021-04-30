Минздрав Албании зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Министерство здравоохранения и социального развития Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В Албанию уже доставлена первая партия отечественного препарата. В сообщении отмечается, что вакцина уже зарегистрирована в 64 странах.

Ранее 30 апреля вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Турции. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, он готов лично обсудить с Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется, но в то же время исключил возможность нехватки вакцин в Турции. 28 апреля стало известно, что Турция подписала соглашение о покупке 50 млн доз препарата «Спутник V».