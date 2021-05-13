Мишустин объяснил разработку закона о запрете вылова китов и дельфинов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина Экономика, 13:20 «Ростелеком» по итогам квартала отчитался о росте выручки на 9% Экономика, 13:08 Uber в логистике: как автоматизировать управление доставкой Pro, 13:03 Кремль рассказал об усилиях России ради прекращения конфликта в Израиле Политика, 12:59 Росреестр назвал самые активные регионы по покупке жилья в Москве Недвижимость, 12:57 Кросс-гендерность, эстетика и ресайклинг: новая коллекция Armani Exchange РБК Стиль и Armani Exchange, 12:55 В Сбербанке выросла минимальная ставка по потребительским кредитам Финансы, 12:48 Твит Галь Гадот в поддержку Израиля поднял волну хейта в соцсетях Стиль, 12:48 Мишустин объяснил разработку закона о запрете вылова китов и дельфинов Общество, 12:45 Как устроена самая мощная в мире приливная турбина Зеленая экономика, 12:40 Как увеличилась доля россиян, берущих займы до зарплаты. Инфографика Финансы, 12:40 Кремль заявил об отсутствии в расписании Путина планов поехать в Казань Общество, 12:37 Создатель Ethereum пожертвовал $1 млрд на борьбу с Covid-19 в Индии Крипто, 12:31 В Москве раньше срока откроют закрытый участок салатовой ветки метро Город, 12:31
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Мишустин объяснил разработку закона о запрете вылова китов и дельфинов

Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В России планируется ввести запрет на вылов китообразных (китов, дельфинов и морских свиней) в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что корректировка правил добычи морских млекопитающих началась по поручению президента России Владимира Путина и ранее уже был ограничен их вылов для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. В нынешнем году правительственная комиссия разрешений на такой вылов не выдавала.

«Еще один законопроект не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток. [...] Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», — сказал Мишустин.

В конце апреля проект закона о запрете вылова в рамках промышленного и прибрежного рыболовства китообразных был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. «Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», — заявила тогда вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя
Фотогалерея 

Осенью 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в Приморье, в ней находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в иностранные океанариумы. Тогда суд запретил транспортировать или продавать китов, а СК возбудил дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

После этого Путин поручил решить вопрос реабилитации и выпуска косаток и белух на волю. В ноябре 2019 года выпустили последнюю группу белух из «китовой тюрьмы».

Читайте на РБК Pro
Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Прощальное интервью: нужна ли откровенность в разговоре перед увольнением Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла
Михаил Мишустин киты дельфины
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя
Общество
Последних белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье
Общество
Последних косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter