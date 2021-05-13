Мишустин объяснил разработку закона о запрете вылова китов и дельфинов

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В России планируется ввести запрет на вылов китообразных (китов, дельфинов и морских свиней) в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что корректировка правил добычи морских млекопитающих началась по поручению президента России Владимира Путина и ранее уже был ограничен их вылов для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. В нынешнем году правительственная комиссия разрешений на такой вылов не выдавала.

«Еще один законопроект не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток. [...] Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», — сказал Мишустин.

В конце апреля проект закона о запрете вылова в рамках промышленного и прибрежного рыболовства китообразных был одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. «Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих, малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», — заявила тогда вице-премьер Виктория Абрамченко.