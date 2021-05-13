Кремль заявил об отсутствии в расписании Путина планов поехать в Казань

Фото: Маргарита Алёхина / РБК

Президент России Владимир Путин не планирует посещать Казань, где девять человек погибли 11 мая из-за стрелка в школе № 175. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока в планах поездки такой нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Путин уже дал все необходимые поручения, а также лично направил соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека пострадали. Стрельбу открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев.