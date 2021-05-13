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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии число умерших после вакцинации от COVID-19 выросло до 39 человек

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В Японии после прививки от COVID-19 умерли 20 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны, передает японское информагентство NHK.

«20 человек в возрасте от 20 до 90 лет, которые были вакцинированы Pfizer к 6 мая, умерли», — говорится в сообщении агентства. При этом говорить о том, что причиной смерти этих людей стала именно прививка от COVID-19, пока преждевременно, уточняет Минздрав, медики продолжают исследования.

По данным агентства, всего в Японии к 6 мая 39 человек умерли после прививки, среди них были пожилые люди и медицинский персонал.

В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
Общество
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Вакцинация в Японии началась в середине февраля 2021 года с использованием препарата компании Pfizer. Как сообщает Kyodo, 12 февраля в Японии получили первую партию вакцины от Pfizer в размере 386 тыс. доз с завода в Бельгии. 21 февраля в Японию прибыла вторая партия препарата в размере 450 тыс. доз. Ранее с Pfizer был подписан контракт на поставку 144 млн доз препарата.

22 февраля власти Японии сообщили о нехватке препаратов для вакцинации — из-за задержек в поставках темпы вакцинации пожилых людей, которые получали препарат первыми, замедлились. Министр тогда сообщил, что из-за развертывания дополнительных производственных мощностей Pfizer поставки вакцины до мая будут идти в ограниченных количествах.

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Фото:Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

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С 8 января в ряде японских регионов действует режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости. Ограничения были отменены 7 февраля в префектуре Тотиги из-за улучшения статистики, но в Токио, Киото, Осаке, Тибе, Сайтаме, Канагаве, Гифу, Айти, Хиолого, Фукуоке режим ЧС продлили по решению правительства.

21 марта власти Токио и трех прилегающих к столице префектур (Канагава, Сайтама и Тиба) отменили режим ЧС и сняли некоторые ограничения в связи со снижением числа новых случаев заражения COVID-19.

Материал дополняется

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Япония коронавирус COVID-19 вакцинация Pfizer BioNTech
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