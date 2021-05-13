В Японии число умерших после вакцинации от COVID-19 выросло до 39 человек

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В Японии после прививки от COVID-19 умерли 20 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны, передает японское информагентство NHK.

«20 человек в возрасте от 20 до 90 лет, которые были вакцинированы Pfizer к 6 мая, умерли», — говорится в сообщении агентства. При этом говорить о том, что причиной смерти этих людей стала именно прививка от COVID-19, пока преждевременно, уточняет Минздрав, медики продолжают исследования.

По данным агентства, всего в Японии к 6 мая 39 человек умерли после прививки, среди них были пожилые люди и медицинский персонал.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля 2021 года с использованием препарата компании Pfizer. Как сообщает Kyodo, 12 февраля в Японии получили первую партию вакцины от Pfizer в размере 386 тыс. доз с завода в Бельгии. 21 февраля в Японию прибыла вторая партия препарата в размере 450 тыс. доз. Ранее с Pfizer был подписан контракт на поставку 144 млн доз препарата.