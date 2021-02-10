Премьер-министр Японии назвал срок начала вакцинации от COVID-19

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Япония планирует начать вакцинацию от коронавируса в середине следующей недели. Об этом сообщил премьер-министр Есихидэ Суга в рамках заседания правящей партии, видеозапись которого опубликовал местный телеканал NHK.

«Нам потребуется сотрудничество местных органов власти, врачей и медсестер, ответственных за процесс», — сказал Суга, объявляя о решении.

О планах правительства как можно скорее начать вакцинацию Суга говорил еще 2 февраля, тогда ориентировочным сроком старта кампании он называл середину месяца. В первую очередь прививки получит медперсонал. С апреля вакцинация станет доступна для пожилых людей, говорил тогда министр.

С 8 января в ряде японских регионов действует режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости. Ограничения были отменены 7 февраля в префектуре Тотиги из-за улучшения статистики, но в префектурах столичного округа Токио, Киото, Осака, Тиба, Сайтама, Канагава, Гифу, Айти, Хиолого, Фукуок режим ЧС продлили по решению правительства.