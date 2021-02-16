В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев

Кампания вакцинации в Японии должна начаться 17 февраля. Первыми вакцину получат сотрудники медицинских учреждений. С начала пандемии коронавируса в Японии зафиксировали 418 тыс. случаев заражений, более 7 тыс. человек умерли.

Как отмечает The Guardian, о нехватке шприцев для извлечения вакцины также сообщали власти США и некоторых стран Европейского союза. В частности, о проблемах с извлечением шестой дозы предупреждали медицинские работники в Германии и Франции, писал Reuters.

Речь идет о шприцах с так называемым малым мертвым пространством, которые позволяют уменьшить остатки лекарств во флаконах, поясняет газета The Washigton post. По ее данным, сначала Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утвердило использование флаконов с вакциной Pfizer, которые содержали пять доз. А специалисты компании тем временем работали над тем, чтобы использовать дополнительное количество жидкости в каждом флаконе, дав возможность вводить шестую дозу. Такой вариант FDA одобрило 6 января.

Это изменение позволило Pfizer продавать на 20% больше вакцины, а также учесть дополнительную дозу в своих государственных контрактах, отмечает газета. Но регулирующие органы столкнулись с нехваткой шприцев, которыми можно извлечь все шесть доз.

Представители Pfizer заявили, что после завершения исследований различных комбинаций шприцев для дополнительной инъекции были уверены, что не столкнутся с дефицитом. «Проблема заключается в том, что мы не совсем представляли, какова глобальная доступность шприцев с малым мертвым пространством, и нам пришлось работать с поставщиками и понимать, что уже есть на рынке и как мы можем сотрудничать с компаниями, чтобы увеличить свои мощности», — заявил вице-президент Pfizer по фармацевтическим исследованиям и разработкам Ник Варн. Сейчас компания проверила 35 комбинаций шприцев, позволяющих получить шесть доз из фирменных флаконов, сообщил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.