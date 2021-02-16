В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
В Японии придется утилизировать часть вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, его слова передает Reuters.
В каждом флаконе с вакциной Pfizer содержится шесть доз препарата, а извлечь шестую дозу можно только при помощи специализированного шприца, поясняет Reuters. Использование обычного шприца позволяется выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал Като.
Закупить требуемое число особых шприцев нелегко, но власти ведут переговоры с несколькими производителями. «Мы все еще пытаемся закупить нужные для извлечения шестых доз шприцы», — заверил Като.
В январе власти Японии подписали контракт с Pfizer на закупку 144 млн доз вакцины, что достаточно для 72 млн человек. Если в Японии смогут использовать каждый флакон лишь на пять доз, это позволит привить вакциной 60 млн человек, тогда как власти ранее заявляли, что доз вакцины хватит на 72 млн человек, указывает газета The Japan Times.
«Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, которые могут набирать шесть доз, но этого, конечно, будет недостаточно», — говорил ранее министр здравоохранения Норихиса Тамура.