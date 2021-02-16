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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев

Если не получится закупить достаточное число специализированных шприцев, уничтожить придется каждую шестую дозу, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии придется утилизировать часть вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, его слова передает Reuters.

В каждом флаконе с вакциной Pfizer содержится шесть доз препарата, а извлечь шестую дозу можно только при помощи специализированного шприца, поясняет Reuters. Использование обычного шприца позволяется выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал Като.

Закупить требуемое число особых шприцев нелегко, но власти ведут переговоры с несколькими производителями. «Мы все еще пытаемся закупить нужные для извлечения шестых доз шприцы», — заверил Като.

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Общество
Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

В январе власти Японии подписали контракт с Pfizer на закупку 144 млн доз вакцины, что достаточно для 72 млн человек. Если в Японии смогут использовать каждый флакон лишь на пять доз, это позволит привить вакциной 60 млн человек, тогда как власти ранее заявляли, что доз вакцины хватит на 72 млн человек, указывает газета The Japan Times.

«Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, которые могут набирать шесть доз, но этого, конечно, будет недостаточно», — говорил ранее министр здравоохранения Норихиса Тамура.

Кампания вакцинации в Японии должна начаться 17 февраля. Первыми вакцину получат сотрудники медицинских учреждений. С начала пандемии коронавируса в Японии зафиксировали 418 тыс. случаев заражений, более 7 тыс. человек умерли.

Как отмечает The Guardian, о нехватке шприцев для извлечения вакцины также сообщали власти США и некоторых стран Европейского союза. В частности, о проблемах с извлечением шестой дозы предупреждали медицинские работники в Германии и Франции, писал Reuters.

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Речь идет о шприцах с так называемым малым мертвым пространством, которые позволяют уменьшить остатки лекарств во флаконах, поясняет газета The Washigton post. По ее данным, сначала Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утвердило использование флаконов с вакциной Pfizer, которые содержали пять доз. А специалисты компании тем временем работали над тем, чтобы использовать дополнительное количество жидкости в каждом флаконе, дав возможность вводить шестую дозу. Такой вариант FDA одобрило 6 января.

Это изменение позволило Pfizer продавать на 20% больше вакцины, а также учесть дополнительную дозу в своих государственных контрактах, отмечает газета. Но регулирующие органы столкнулись с нехваткой шприцев, которыми можно извлечь все шесть доз.

Представители Pfizer заявили, что после завершения исследований различных комбинаций шприцев для дополнительной инъекции были уверены, что не столкнутся с дефицитом. «Проблема заключается в том, что мы не совсем представляли, какова глобальная доступность шприцев с малым мертвым пространством, и нам пришлось работать с поставщиками и понимать, что уже есть на рынке и как мы можем сотрудничать с компаниями, чтобы увеличить свои мощности», — заявил вице-президент Pfizer по фармацевтическим исследованиям и разработкам Ник Варн. Сейчас компания проверила 35 комбинаций шприцев, позволяющих получить шесть доз из фирменных флаконов, сообщил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
пандемия Япония коронавирус
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