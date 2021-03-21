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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии прекратил действовать режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Токио и трех прилегающих к столице префектур (Канагава, Сайтама и Тиба) отменили режим ЧС и сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство NHK News.

Решение было принято в связи со снижением числа новых зарегистрированных случаев заражения в столице. Тем не менее, власти страны оставили ряд ограничений в качестве превентивной меры во избежание дальнейшего распространения вируса. В частности, рекомендовали компаниям оставить своих работников работать на удаленке.

Для баров и ресторанов сделали послабление — ранее они были обязаны закрываться в 20:00, теперь, после снятия режима ЧС — в 21:00.

На время цветения сакуры власти столицы установили ограждения вокруг деревьев в парке Уэно, а также запретили горожанам сидеть на скамейках продолжительное время.

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В конце февраля власти Японии сообщили о нехватке препарата Pfizer для вакцинации. Поэтому государство было вынуждено замедлить изначальный план по вакцинации пожилого населения.

За последние сутки в Токио выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в японской столице выявили 117 517 заболевших.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирус выявили у 455 212 человек. Погибли от болезни более 8,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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