В Японии прекратил действовать режим ЧС из-за пандемии COVID-19

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Власти Токио и трех прилегающих к столице префектур (Канагава, Сайтама и Тиба) отменили режим ЧС и сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство NHK News.

Решение было принято в связи со снижением числа новых зарегистрированных случаев заражения в столице. Тем не менее, власти страны оставили ряд ограничений в качестве превентивной меры во избежание дальнейшего распространения вируса. В частности, рекомендовали компаниям оставить своих работников работать на удаленке.

Для баров и ресторанов сделали послабление — ранее они были обязаны закрываться в 20:00, теперь, после снятия режима ЧС — в 21:00.

На время цветения сакуры власти столицы установили ограждения вокруг деревьев в парке Уэно, а также запретили горожанам сидеть на скамейках продолжительное время.