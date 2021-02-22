Власти Японии сообщили о нехватки препарата от COVID для вакцинации

Из-за задержек в поставках первоначальные планы вакцинации пожилых японцев могут сорваться. Граждан старше 65 лет должны начать прививать в апреле, однако вакцина буде доступна только в некоторых регионах страны

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Вакцинация пожилых людей в Японии будет идти более медленными темпами, чем планировалось изначально, из-за нехватки вакцины от Pfizer. Об этом заявил отвечающий за прививочную кампанию министр административной реформы Таро Коно, передает Kyodo.

Министр сообщил, что из-за развертывания дополнительных производственных мощностей Pfizer поставки вакцины до мая будут идти в ограниченных количествах. В связи с этим пожилых японцев начнут прививать, как и планировалось, в апреле, но вакцина будет доступна только в некоторых регионах страны и для определенных возрастных групп.

Коно отметил, что график поставок препарата пока не до конца ясен, и власти не уверены, что смогут завершить вакцинацию граждан старше 65 лет (это около 36 млн человек) в крупных городах в установленные сроки.

Прививочная кампания в Японии стартовала на прошлой неделе. Как заявлял премьер-министр Есихидэ Суга, в первую очередь вакцину получат медицинские работники. По данным Kyodo, 12 февраля страна получила первую партию вакцины от Pfizer в 386 тыс. доз с завода в Бельгии. 21 февраля в Японию прибыла вторая партия препарата в 450 тыс. доз. Япония в январе подписала с Pfizer контракт на поставку 144 млн доз препарата, которых хватит для вакцинации 72 млн человек.