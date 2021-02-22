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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Японии сообщили о нехватки препарата от COVID для вакцинации

Из-за задержек в поставках первоначальные планы вакцинации пожилых японцев могут сорваться. Граждан старше 65 лет должны начать прививать в апреле, однако вакцина буде доступна только в некоторых регионах страны
Pfizer PFE $34,43 -0,35% Купить
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Вакцинация пожилых людей в Японии будет идти более медленными темпами, чем планировалось изначально, из-за нехватки вакцины от Pfizer. Об этом заявил отвечающий за прививочную кампанию министр административной реформы Таро Коно, передает Kyodo.

Министр сообщил, что из-за развертывания дополнительных производственных мощностей Pfizer поставки вакцины до мая будут идти в ограниченных количествах. В связи с этим пожилых японцев начнут прививать, как и планировалось, в апреле, но вакцина будет доступна только в некоторых регионах страны и для определенных возрастных групп.

Коно отметил, что график поставок препарата пока не до конца ясен, и власти не уверены, что смогут завершить вакцинацию граждан старше 65 лет (это около 36 млн человек) в крупных городах в установленные сроки.

В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
Общество
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Прививочная кампания в Японии стартовала на прошлой неделе. Как заявлял премьер-министр Есихидэ Суга, в первую очередь вакцину получат медицинские работники. По данным Kyodo, 12 февраля страна получила первую партию вакцины от Pfizer в 386 тыс. доз с завода в Бельгии. 21 февраля в Японию прибыла вторая партия препарата в 450 тыс. доз. Япония в январе подписала с Pfizer контракт на поставку 144 млн доз препарата, которых хватит для вакцинации 72 млн человек.

Вакцинация началась с медработников в пригородах Токио, к пятнице были привиты около 5 тыс. человек. С марта правительство планирует вакцинировать работников системы здравоохранения в других регионах — всего около 4,7 млн человек.

Власти Японии подсчитают одиноких людей
Общество
Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

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Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщал, что властям, возможно, придется утилизировать часть вакцины от Pfizer, если не удастся приобрести необходимое количество специальных шприцев.

Каждая ампула препарата содержит шесть доз. Пять набираются с помощью обычного шприца, но шестую дозу можно извлечь только специальным. Если правительству не удастся быстро закупить дефицитные шприцы, то остающуюся в ампулах вакцину придется выбрасывать.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина вакцинация Япония
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