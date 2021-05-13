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Стрельба в школе в Казани ,  
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СМИ узнали о предложении ужесточить ответственность за оборот оружия

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, инициатива направлена в правительство России для получения отзыва, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается агентство, говорится, что КоАП предлагается дополнить нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение «повлекло утрату оружия».

Также предлагается увеличить срок давности с двух месяцев до одного года для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Авторы законопроекта пояснили, что это обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия. Так, юридические лица проверяют раз в полгода, физических лиц — раз в год. Обычно нарушения выявляются именно при таких проверках.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Помимо этого, члены комитета предлагают ввести административную ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж, а также за ношение холодного оружия для самообороны.

Также авторы законопроекта выступили за то, чтобы дополнить КоАП ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия.

Накануне комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил и рекомендовал к первому чтению законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. Согласно этому проекту, лицензии запретят выдавать россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также наказанным за езду в состоянии алкогольного опьянения или передавшим управление автомобилем тому, кто был пьян.

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Также законопроект обязывает ставить все контролируемое Росгвардией оружие и боеприпасы на учет. В случае потери или кражи граждане должны будут сообщить об этом в течение суток.

Инициативы были выдвинуты после стрельбы в казанской школы № 175, где погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека пострадали. Стрельбу 11 мая устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее окончил это учебное заведение. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, у стрелявшего было официально зарегистрированное на него оружие.

Галявиева задержали, суд арестовал его на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

оружие Госдума оборот оружия
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