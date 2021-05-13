СМИ узнали о предложении ужесточить ответственность за оборот оружия

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Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, инициатива направлена в правительство России для получения отзыва, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается агентство, говорится, что КоАП предлагается дополнить нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение «повлекло утрату оружия».

Также предлагается увеличить срок давности с двух месяцев до одного года для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Авторы законопроекта пояснили, что это обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия. Так, юридические лица проверяют раз в полгода, физических лиц — раз в год. Обычно нарушения выявляются именно при таких проверках.

Помимо этого, члены комитета предлагают ввести административную ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж, а также за ношение холодного оружия для самообороны.