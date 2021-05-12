У стрелка из Казани нашли компоненты для взрывчатки

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При обыске у Ильназа Галявиева, которого задержали в рамках дела о стрельбе в казанской гимназии № 175, нашли компоненты для изготовления взрывчатки, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

О том, что у Галявиева дома обнаружены компоненты для самодельного взрывного устройства, в том числе шурупы и гвозди, «которыми он мог начинить бомбу», охотничьи патроны, охотничий билет и разрешение на ношение оружия, сообщил также источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным ТАСС, дома у него также нашли религиозную литературу, в том числе Коран.

Утром 11 мая 19-летний Галявиев пришел в гимназию № 175, которую окончил за несколько лет до этого, и открыл стрельбу. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро учеников, пострадали 23 человека, большинство — дети.

Очевидцы рассказывали, что во время нападения на учебное заведения был слышен взрыв. По словам одной из школьниц, сначала они услышали взрыв, потом раздались выстрелы. Один из детей, пострадавших при стрельбе, говорил, что от взрыва в его классе выбило оконные стекла.