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Стрельба в школе в Казани ,  
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У стрелка из Казани нашли компоненты для взрывчатки

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

При обыске у Ильназа Галявиева, которого задержали в рамках дела о стрельбе в казанской гимназии № 175, нашли компоненты для изготовления взрывчатки, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

О том, что у Галявиева дома обнаружены компоненты для самодельного взрывного устройства, в том числе шурупы и гвозди, «которыми он мог начинить бомбу», охотничьи патроны, охотничий билет и разрешение на ношение оружия, сообщил также источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным ТАСС, дома у него также нашли религиозную литературу, в том числе Коран.

СК сообщил о диагностированном у стрелка из Казани заболевании мозга
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Фото:Маргарита Алёхина / РБК

Утром 11 мая 19-летний Галявиев пришел в гимназию № 175, которую окончил за несколько лет до этого, и открыл стрельбу. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро учеников, пострадали 23 человека, большинство — дети.

Очевидцы рассказывали, что во время нападения на учебное заведения был слышен взрыв. По словам одной из школьниц, сначала они услышали взрыв, потом раздались выстрелы. Один из детей, пострадавших при стрельбе, говорил, что от взрыва в его классе выбило оконные стекла.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что подозреваемый в стрельбе также заложил в школе бомбу, которая взорвалась. «Взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми», — сказала детский омбудсмен. Однако в Следственном комитете позже пояснили, что Галявиев не закладывал взрывчатку, а взорвал самодельную бомбу на входе и открыл стрельбу. Других взрывных устройств в здании гимназии не обнаружено.

Мемориал в память о жертвах атаки в казанской школе. Фоторепортаж
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СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы.

12 мая в Татарстане объявлен день траура.

стрельба в школе Казань обыск взрывчатка
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