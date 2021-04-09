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«ВКонтакте» сообщила об угрозе штрафа от Роскомнадзора за ролики

Фото: РБК
Фото: РБК

Роскомнадзор передал в суд административное дело в отношении «ВКонтакте» с требованием привлечь социальную сеть к ответственности за призывы выходить на несогласованные митинги, сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» может быть привлечена к административной ответственности за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что претензии касаются восьми постов со ссылками на видеоролики на YouTube, содержащие призывы к митингам, не согласованным с властями. Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить эти сообщения. Однако это не было сделано своевременно, настаивает регулятор.

«В рамках разбирательства «ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках», — отметили в социальной сети.

С 1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. В случае отказа соцсетям грозит штраф до 4 млн руб. «ВКонтакте», не удалившая призывы к выходу на митинги, уже была оштрафована на 1,5 млн руб. «Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки», — уточнили в соцсети.

В марте после отказа Twitter удалять запрещенный контент Роскомнадзор замедлил скорость его работы в России. Претензии ведомства вызвали посты с призывами к суициду, детской порнографией и пропагандой наркотиков. Позже власти пригрозили заблокировать соцсеть, если та не выполнит требования.

Twitter сообщил о результатах переговоров с Роскомнадзором
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Фото:АГН «Москва»

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В Twitter выразили обеспокоенность «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». В ответ на обвинения соцсеть заявила, что придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, а пропаганда самоубийства и продажа наркотиков запрещены.

В начале апреля Роскомнадзор отложил блокировку Twitter, заявив, что соцсеть начала удалять противозаконный контент, однако продлил срок действия прежней меры.

Роскомнадзор YouTube штраф митинги «ВКонтакте»
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