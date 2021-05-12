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Стрельба в школе в Казани ,  
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Обязанности охраны в казанской школе исполняла вахтерша

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Вахтерша исполняла обязанности охранника в школе № 175 в Казани, где днем ранее произошла стрельба. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, передает «Интерфакс».

«Там охрана была в виде вахтера. Она успела нажать на тревожную кнопку, и были вызваны все структуры», — сказал он.

Министр добавил, что существуют разные формы охраны, в том числе дневная и ночная. По его словам, из-за наличия вахтера, говорить об отсутствии охраны в этой школе нельзя.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани молодой человек открыл стрельбу по школьникам и сотрудникам школы. В результате стрельбы были убиты девять человек (семь детей и двое взрослых) , сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщили РБК в пресс-службе президента республики, всего в результате стрельбы пострадали 23 человека, из них 20 — дети, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии, а двое в крайне тяжелом. Двое пострадавших обратились в больницы самостоятельно только на следующий день, 12 мая. 

Нападавшего задержали, как позднее сообщили в МВД, им оказался 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, у него было официально зарегистрированное оружие.

В школе на протяжении трех лет отсутствовала охрана, однако в заведении была установлена тревожная кнопка и работала вахтерша. «В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка», — говорила замдиректора школы Галина Ухванова.

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12 мая в Казани объявлен днем траура по погибшим. Жители Казани приносят цветы к стихийному мемориалу у стен школы.

охрана Казань стрельба в школе
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