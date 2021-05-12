В Казани начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане официально начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе № 175, которая произошла утром 11 мая. О таком решении ранее РБК сообщали в пресс-службе президента Татарстана.

Жители Казани начали приносить цветы к школе еще вечером 11 мая.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашел в школу на улице Файзи с гладкоствольным ружьем, после чего начал стрельбу по ученикам и сотрудникам учебного заведения. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, семь из них — дети. Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что во время стрельбы погибли 11 человек.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также сообщала, что нападавший оставил бомбу, которая взорвалась, и «взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми». «Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят», — говорила Кузнецова. Позже в СК сообщили, что Галявиев бомбу не закладывал, а взорвал ее, когда зашел в школу.