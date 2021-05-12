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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Казани начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане официально начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе № 175, которая произошла утром 11 мая. О таком решении ранее РБК сообщали в пресс-службе президента Татарстана.

Жители Казани начали приносить цветы к школе еще вечером 11 мая.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашел в школу на улице Файзи с гладкоствольным ружьем, после чего начал стрельбу по ученикам и сотрудникам учебного заведения. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, семь из них — дети. Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что во время стрельбы погибли 11 человек.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также сообщала, что нападавший оставил бомбу, которая взорвалась, и «взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми». «Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят», — говорила Кузнецова. Позже в СК сообщили, что Галявиев бомбу не закладывал, а взорвал ее, когда зашел в школу.

Мемориал в память о жертвах атаки в казанской школе. Фоторепортаж
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Стрелок оказался бывшим студентом колледжа ТИСБИ, он также ранее учился в школе № 175. До теракта стрелок создал канал в Telegram, где сообщил о своем намерении совершить нападение. За месяц до нападения Ильназ Галявиев получил лицензию на покупку оружия и купил ружье, а также патроны к нему. В разговоре с РБК администрация колледжа, а также его одногруппники назвали Галявиева тихим и необщительным. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), расследовать которое будет центральный аппарат ведомства. Стрелку грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что в нападении участвовали два человека, одного из которых убили во время штурма. Позднее информацию о втором нападавшем опровергли в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

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Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Казань траур стрельба Школа
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