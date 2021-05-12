В Крыму за сообщение о подготовке взрыва в школе задержали мужчину

Фото: Никита Попов / РБК

В Крыму задержали мужчину, который разместил в социальных сетях сообщение о подготовке взрыва в одном из лицеев. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Красногвардейском районе задержан мужчина 1995 года рождения, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник РБК.

О задержанном за сообщение о подготовке взрыва в крымской школе мужчине сообщают также источники «РИА Новости», ТАСС и «Российской газеты».

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что задержанный написал в одной из соцсетей, что он в курсе готовящегося «расстрела» в школе, чтобы проверить «работу правоохранительной системы» Крыма.