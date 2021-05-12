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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Крыму за сообщение о подготовке взрыва в школе задержали мужчину

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Крыму задержали мужчину, который разместил в социальных сетях сообщение о подготовке взрыва в одном из лицеев. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Красногвардейском районе задержан мужчина 1995 года рождения, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник РБК.

О задержанном за сообщение о подготовке взрыва в крымской школе мужчине сообщают также источники «РИА Новости», ТАСС и «Российской газеты».

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что задержанный написал в одной из соцсетей, что он в курсе готовящегося «расстрела» в школе, чтобы проверить «работу правоохранительной системы» Крыма.

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Фото:Артём Дергунов / Reuters

11 мая в Казани 19-летний выпускник одной из школ Ильназ Галявиев совершил на нее вооруженное нападение. В результате стрельбы, открытой бывшим школьником, погибли девять человек. Семь из них — дети, двое — взрослые, учительница и еще одна женщина.

В связи со случившимся в Казани ввели режим контртеррористической операции, который продлился несколько часов. Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению безопасности в колледжах, школах и детских садах.

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12 мая в регионе объявлен Днем траура. В Казани отменили занятия в школах.

Крым лицей взрыв новости
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