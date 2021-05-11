Эксперты объяснили причину выбора ружья стрелками из Казани и Керчи

Ванеев также отметил, что выбор гладкоствольного оружия, считающегося охотничьим, связан с относительной простотой его получения для неопытного стрелка, ведь для нарезного оружия требуется пятилетний стаж.

«Оно является длинноствольным гладкоствольным оружием, которое могут позволить себе стрелки с небольшим опытом, потому что нарезное оружие у нас выдается после пяти лет стажа», — добавил Ванеев.

Председатель Федерации практической стрельбы Москвы Алексей Рагозин рассказал РБК, что для получения разрешения на глакоствольное ружье той модели, которой пользовались оба стрелка, достаточно справок от нарколога и психиатра, а также документа, подтверждающего прохождение курса обучения.

«Для первичного получения разрешения на ношение гладкоствольного охотничьего ружья претендент проходит обучение, получает документ о том, что прошел теоретическую часть. Потом он получает справку у психиатра и нарколога и оставляет заявку на госуслугах», — заявил он.

Рагозин также добавил, что сам процесс получения справок довольно коррумпирован, а их подлинность контролируется слабо.

«Вы можете сами провести эксперимент и попробовать дистанционно получить эту справку», — заявил он в разговоре с РБК.

Также он отметил, что не существует каких-либо юридических оснований, которые бы как-то выделяли получение разрешения на Hatsan escort PS по сравнению с другими моделями охотничьего оружия.

«Внутри сегмента охотничьего оружия, если оно принадлежит к этому классу, набор условий для получения всегда один вне зависимости от конкретной модели», — сказал он.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный человек вошел в школу и открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате стрельбы погибли девять человек, из которых семеро школьники. По словам главы республики Рустама Минниханова, у 19-летнего подростка, которого задержали по подозрению в нападении на школьников, было официально зарегистрировано оружие. Еще 18 детей находятся в детской клинической больнице.

Президент Владимир Путин поручил ужесточить регулирование оборота гражданского оружия в России после информации о случившейся трагедии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что соответствующее распоряжение было направлено главе Росгвардии Виктору Золотову.

Депутат Госдумы, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что стрелок владел охотничьим ружьем Hatsan escort PS. Такая же модель была у расстрелявшего 17 октября 2018 года Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова. Его жертвами тогда стали 20 человек, пострадали более 70. Сам стрелок погиб. Глава Совбеза Николай Патрушев после трагедии в Керчи также заявлял о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в стране.