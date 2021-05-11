В Казани после стрельбы в школе ввели режим КТО

Лента новостей

В колледже назвали казанского стрелка «тихим и неконфликтным»

В Казани отменили занятия во всех школах после стрельбы

Кремль пообещал рост публичной активности Путина после вакцинации

Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России

СК завел дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

Путин отправил двух министров в Казань после стрельбы в школе

Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани

Как юристам и финансистам продуктивно работать с agile-командами

Может ли транспорт быть экологичным: «Зеленый» подкаст РБК Трендов

В Татарстане объявили день траура

Как фонды помогают лечить онкозаболевания

После твита Илона Маска Dogecoin за несколько минут подорожал на 17%

МВД отчиталось о задержании нападавшего на школу в Казани

Минниханов сообщил о зарегистрированном на задержанного стрелка оружии