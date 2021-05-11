Стрельба в школе в Казани , 11 мая, 11:35
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В Казани после стрельбы в школе ввели режим КТО
В Казани введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за стрельбы в школе. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», — сообщила Ирина Волк.
Неизвестные открыл стрельбу в казанской школе № 175 на улице Файзи утром 11 мая. Всего нападавших было двое. Во время стрельбы погибли 11 человек, десятки были госпитализированы.
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