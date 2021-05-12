Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая

Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани состоятся 12 мая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова, передает «РИА Новости».

«Похороны сегодня. Все близкие сами принимают решение, где [будут погребены погибшие]. Власти помогают в организации», — сказала Галимова.

Ранее Минниханов объявил, что организацией похорон займутся власти республики. «Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу», — сказал глава региона.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых также дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом.