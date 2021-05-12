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Стрельба в школе в Казани ,  
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Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая

Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани состоятся 12 мая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова, передает «РИА Новости».

«Похороны сегодня. Все близкие сами принимают решение, где [будут погребены погибшие]. Власти помогают в организации», — сказала Галимова.

Ранее Минниханов объявил, что организацией похорон займутся власти республики. «Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу», — сказал глава региона.

Мемориал в память о жертвах атаки в казанской школе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых также дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом.

Галявиева задержали. По словам главы республики Рустама Минниханова, у задержанного было официально зарегистрированное на него оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Максимальная мера наказания по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Также в мэрии Казани сообщали, что правительство выплатит семьям погибших 1 млн руб., людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, — 400 тыс. руб., получившим ранения легкой степени — 200 тыс. руб.

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Казань стрельба Школа похороны
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