Власти Татарстана пообещали оплатить похороны погибших в казанской школе

Власти Татарстана возьмут на себя организацию похорон погибших в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов, его слова передает пресс-служба мэрии Казани.

«Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу», — сказал Минниханов.

Утром, 11 мая, произошла стрельба в школе № 175. Ее устроил бывший ученик этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых — дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом, еще двое — в крайне тяжелом состоянии.