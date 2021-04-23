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Политика ,  
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«Медуза» обжалует включение издания в реестр иноагентов

Журналисты издания «Meduza» в офисе в Риге
Журналисты издания «Meduza» в офисе в Риге (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Издание «Медуза» (признано Минюстом иноагентом) собирается обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов». Об этом говорится на сайте издания.

«Медуза» будет обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в разговоре с РБК назвал решение «неприятным, но ожидаемым». «Теперь будем разрабатывать дальнейшую стратегию работы, с учетом решения Минюста», — сказал Колпаков.

Минюст внес «Медузу» в реестр иноагентов
Общество
Журналисты издания &laquo;Meduza&raquo; в офисе в Риге

Минюст внес «Медузу» в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента 23 апреля. В реестр внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Кроме того, в реестр внесли издание «Первое антикоррупционное СМИ».

Признавать СМИ иноагентами можно с 2017 года. Главным критерием для получения статуса иноагента считается иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных граждан или отдельных граждан. В первые недели после принятия закона в реестр иноагентов внесли девять изданий, в том числе «Голос Америки», телеканал «Настоящее время» и другие.

Все СМИ-иноагенты должны ставить соответствующие пометки в своих публикациях. Через месяц после внесения в реестр издание должно зарегистрировать юрлицо в России.

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