«Медуза» обжалует включение издания в реестр иноагентов
Издание «Медуза» (признано Минюстом иноагентом) собирается обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов». Об этом говорится на сайте издания.
«Медуза» будет обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов», — говорится в сообщении.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в разговоре с РБК назвал решение «неприятным, но ожидаемым». «Теперь будем разрабатывать дальнейшую стратегию работы, с учетом решения Минюста», — сказал Колпаков.
Минюст внес «Медузу» в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента 23 апреля. В реестр внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Кроме того, в реестр внесли издание «Первое антикоррупционное СМИ».