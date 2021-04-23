«Медуза» обжалует включение издания в реестр иноагентов

Журналисты издания «Meduza» в офисе в Риге (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Издание «Медуза» (признано Минюстом иноагентом) собирается обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов». Об этом говорится на сайте издания.

«Медуза» будет обжаловать решение о включении издания в список «иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в разговоре с РБК назвал решение «неприятным, но ожидаемым». «Теперь будем разрабатывать дальнейшую стратегию работы, с учетом решения Минюста», — сказал Колпаков.

Минюст внес «Медузу» в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента 23 апреля. В реестр внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Кроме того, в реестр внесли издание «Первое антикоррупционное СМИ».