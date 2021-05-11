МВД заявило об отсутствии сообщений о человеке с ружьем на улице в Казани

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Сообщений в полицию о человеке с ружьем, идущем в сторону школы № 175, в Казани не поступало, сообщили в республиканском МВД.

«Каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб 112 о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга различных видео из интернета, снятых непосредственно перед нападением на школу, оперативники обнаружили одно, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев шел по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.