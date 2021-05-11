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Стрельба в школе в Казани ,  
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МВД заявило об отсутствии сообщений о человеке с ружьем на улице в Казани

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru
Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Сообщений в полицию о человеке с ружьем, идущем в сторону школы № 175, в Казани не поступало, сообщили в республиканском МВД.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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«Каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб 112 о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга различных видео из интернета, снятых непосредственно перед нападением на школу, оперативники обнаружили одно, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев шел по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, а в другой сумку.

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Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 в Казани

Утром 11 мая в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии № 175. Как сообщал президент Татарстана Рустам Минниханов, преступнику удалось убить девять человек, из них семь детей.

Позже правоохранителям удалось задержать преступника. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший гимназию четыре года назад.

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По словам главы республики, у молодого человека было официально зарегистрированное оружие. Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, 28 апреля Галявиев получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS.

По факту случившегося заведено уголовное дело. 12 мая решено объявить днем траура в городе. Занятия во всех школах Казани будут отменены в этот день.

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