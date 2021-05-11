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Стрельба в школе в Казани ,  
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Мэрия Казани опровергла сообщения о пропавших при стрельбе в школе детях

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru
Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Мэрия Казани опровергла сообщения о детях, которые якобы пропали во время стрельбы в школе № 175.

«Некоторые СМИ пишут, что не все дети найдены, родители не могут их найти. Это не так. Потерявшихся нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Казани.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что как минимум две жительницы Казани не смогли найти детей после вооруженного нападения на школу.

«Никого не пускают, никаких данных не дают. Ходила в МЧС, тоже ничего нет, — сказала одна из местных жительниц. Вторая женщина также беспокоилась о судьбе своей племянницы, которая училась в восьмом классе. «Мы не можем найти ребенка», — сказала она.

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Утром 11 мая преступник открыл стрельбу в казанской школе № 175, позднее стрелка задержали правоохранители. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, на 19-летнего мужчину было официально зарегистрировано оружие. По информации источника РБК, задержан Ильназ Галявиев, который ранее учился в школе № 175, а затем в колледже «ТИСБИ», однако был отчислен из колледжа за неуспеваемость.

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Всего в результате нападения на школу погибли девять человек, из них семеро — дети. «Мы потеряли семь детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — сказал Минниханов.

В Казани 12 мая был объявлен днем траура. Занятия во всех школах Казани в этот день будут отменены.

Казань мэрия Дети стрельба в школе
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