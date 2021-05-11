Мэрия Казани опровергла сообщения о пропавших при стрельбе в школе детях

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Мэрия Казани опровергла сообщения о детях, которые якобы пропали во время стрельбы в школе № 175.

«Некоторые СМИ пишут, что не все дети найдены, родители не могут их найти. Это не так. Потерявшихся нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Казани.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что как минимум две жительницы Казани не смогли найти детей после вооруженного нападения на школу.

«Никого не пускают, никаких данных не дают. Ходила в МЧС, тоже ничего нет, — сказала одна из местных жительниц. Вторая женщина также беспокоилась о судьбе своей племянницы, которая училась в восьмом классе. «Мы не можем найти ребенка», — сказала она.