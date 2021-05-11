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Пандемия коронавируса ,  
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Гутерриш сообщил о рекомендации сотрудникам ООН использовать «Спутник V»

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Michael Sohn / Getty Images)

Руководство ООН призывает своих сотрудников использовать вакцину «Спутник V», если она одобрена страной, где они работают. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в интервью российским информационным агентствам. По его словам, многие сотрудники ООН в России уже получили эту вакцину.

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию «Спутником V», прививаться этой вакциной», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш подчеркнул, что ООН хочет начать применять российскую вакцину, однако ждет одобрения вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ заявили о планах дать оценку безопасности «Спутника V» летом
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию и преквалификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в октябре 2020 года.

В начале мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация планирует оценить безопасность «Спутника V» в конце июня — в июле. «Мы ожидаем, когда появится полное досье и будет подтверждено соответствие необходимым критериям для клинических испытаний и производства», — сказала она.

В середине января этого года РФПИ также подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское медицинское агентство (EMA). Экспертизу регистрационного досье «Спутника V» EMA начало в марте. Это первый шаг в процессе, который может привести к одобрению российского препарата во всем ЕС.

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Комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон 20 апреля заявил, что если европейский регулятор одобрит российскую вакцину, то необходимое количество «Спутника V» может быть доступно в ЕС не раньше конца 2021 года. По его словам, в российском досье до сих пор не хватает данных, поэтому процесс его оценки может занять больше времени. «После этого необходимо будет найти производственные мощности. Россия ищет индустриальных партнеров в Европе, однако они сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», — пояснил Бретон.

Сейчас без одобрения европейского регулятора российскую вакцину зарегистрировали две страны — участницы ЕС: Словакия и Венгрия. Вице-премьер и министр финансов страны Игор Матович 11 мая сообщил, что вакцинация российским препаратом начнется в Словакии в ближайшее время.

ООН Антонио Гутерриш Спутник V коронавирус
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