Гутерриш сообщил о рекомендации сотрудникам ООН использовать «Спутник V»

Антониу Гутерриш (Фото: Michael Sohn / Getty Images)

Руководство ООН призывает своих сотрудников использовать вакцину «Спутник V», если она одобрена страной, где они работают. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в интервью российским информационным агентствам. По его словам, многие сотрудники ООН в России уже получили эту вакцину.

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию «Спутником V», прививаться этой вакциной», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш подчеркнул, что ООН хочет начать применять российскую вакцину, однако ждет одобрения вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию и преквалификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в октябре 2020 года.