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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Словакии пообещали начать вакцинацию «Спутником V» в ближайшие дни

В Словакии в ближайшее время начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил в Facebook вице-премьер и министр финансов страны Игор Матович.

«После получения отличных результатов испытаний в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных препятствий в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» в Словакии», — написал Матович.

Он добавил, что на прошедших выходных договорился с Россией о начале процесса вакцинации жителей Словакии.

Венгерская лаборатория подтвердила надежность «Спутника V» в Словакии
Общество
Владимир Ленгварский

Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, которая зарегистрировала «Спутник V» без одобрения европейского регулятора. Братислава договорилась с Москвой о закупке 2 млн доз вакцины.

Однако позже Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал эту партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, что получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали эти сообщения фейком и потребовали от Словакии вернуть партии вакцины, чтобы ее можно было использовать в других странах.

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Позже в венгерской лаборатории провели исследования образцов российской вакцины из партии, полученной Братиславой. В начале мая глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский рассказал, что первые результаты исследований «Спутника V» в этой лаборатории говорят о надежности вакцины.

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