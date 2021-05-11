Власти Словакии пообещали начать вакцинацию «Спутником V» в ближайшие дни

В Словакии в ближайшее время начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил в Facebook вице-премьер и министр финансов страны Игор Матович.

«После получения отличных результатов испытаний в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных препятствий в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» в Словакии», — написал Матович.

Он добавил, что на прошедших выходных договорился с Россией о начале процесса вакцинации жителей Словакии.

Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, которая зарегистрировала «Спутник V» без одобрения европейского регулятора. Братислава договорилась с Москвой о закупке 2 млн доз вакцины.