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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек ООН допустил появление устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Существует возможность появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам от COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским информационным агентствам. По его словам, это возможно при активном распространении инфекции в бедных странах.

«Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш пояснил, что если инфекция массово и стремительно распространится по «глобальному югу», у него будет появляться все больше мутаций, а значит, есть есть риск появления вируса, устойчивого к вакцинам.

Он выразил обеспокоенность текущей ситуацией и подчеркнул, что «никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности».

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Фото:Ampe Rogerio / EPA / ТАСС

Гутерриш и ранее поднимал тему неравного доступа к вакцинам в разных странах и призывал бороться с «вакцинным национализмом». Генсек ООН отмечал, что препараты в основном поступают в развитые страны, а государства с низким уровнем доходов ее не получают.

По его словам, вакцина от коронавируса должна рассматриваться как глобальное общественное благо.Чтобы бороться с таким положением дел он призвал финансировать инициативу COVAX, созданную для того, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны.

Ранее профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию идеальной лабораторией для появления новых штаммов COVID-19. Он отметил, что в стране наблюдается высокий уровень заболеваемости при отсутствии надлежащего санитарного контроля.

Ученый указал на опасность амазонского штамма (P.1). Ранее о его опасности писала The Financial Times со ссылкой на совместное исследование, проведенное университетами Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона. Исследователи выяснили, что новый штамм в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса. Амазонский штамм также имеет свыше 17 мутаций с измененной генетической последовательностью.

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Помимо этого широкое распространение в мире получили британский штамм, южноафриканский штамм и бразильский штамм возбудителя COVID-19.

В начале мая агентство Reuters со ссылкой на индийских ученых сообщало, что правительство Индии было проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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генсек ООН коронавирус вакцины
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