Генсек ООН допустил появление устойчивых к вакцинам мутаций COVID-19

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Существует возможность появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам от COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским информационным агентствам. По его словам, это возможно при активном распространении инфекции в бедных странах.

«Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш пояснил, что если инфекция массово и стремительно распространится по «глобальному югу», у него будет появляться все больше мутаций, а значит, есть есть риск появления вируса, устойчивого к вакцинам.

Он выразил обеспокоенность текущей ситуацией и подчеркнул, что «никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности».